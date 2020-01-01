UFC 256 (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2020, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дейвесон Фигередо, защитивший свой титул в бою против Алекса Переза на турнире UFC 255, вновь сразился в главном бою вечера. Его соперником станет номер 1 дивизиона Брэндон Морено, последнюю победу в серии он так же одержал на турнире UFC 255.
