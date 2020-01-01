Ренато Мойкано vs Рафаэль Физиев
Wink
Сериалы
UFC 256
1-й сезон
Ренато Мойкано vs Рафаэль Физиев

UFC 256 (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2020, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дейвесон Фигередо, защитивший свой титул в бою против Алекса Переза на турнире UFC 255, вновь сразился в главном бою вечера. Его соперником станет номер 1 дивизиона Брэндон Морено, последнюю победу в серии он так же одержал на турнире UFC 255.

Сериал Ренато Мойкано vs Рафаэль Физиев 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг