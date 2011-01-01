Религия (сериал, 2011) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
2011, Jesus. Rise to Power
Документальные18+
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Сюжет
Доктор Майкл Скотт пытается разобраться, как христианство стало официальной религией Римской империи, и ему открывается настоящая эпическая драма с политическими интригами, жестокими религиозными преследованиями и удивительными поворотами человеческих судеб.
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