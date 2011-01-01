Религия (сериал, 2011) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Религия. Серия 15
2011, Jesus. Rise to Power
О сериале

Доктор Майкл Скотт пытается разобраться, как христианство стало официальной религией Римской империи, и ему открывается настоящая эпическая драма с политическими интригами, жестокими религиозными преследованиями и удивительными поворотами человеческих судеб.

