7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
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7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
Сюжет
В конце XV ; первой половине XVI вв. во Франции правила династия Валуа. В это же время завершается собирание французских земель и Франция становится одним из крупнейших и сильнейших государств Европы. В XVI веке Франция эволюционирует от сословно-представительной к абсолютной монархии. Сословно-представительный орган ; Генеральные штаты ; утрачивает свое значение, хотя и продолжает существовать. Более всего власть французского короля ограничивали парламенты ; высшие судебные органы в провинциях. Особенностью французского абсолютизма было увеличение численности бюрократии. В 1540-е гг. во Францию проникают идеи кальвинизма. Они получают поддержку на юге страны, удаленного от Парижа, где политическое лидерство было в руках Шатильонов, Бурбонов и Конде ; принцев крови, претендующих на французский престол. На севере формируется политическая группа католиков во главе с семейством Гизов, также претендовавших на престол. Результатом конфессионального раскола страны стали религиозные войны во Франции, продолжавшиеся более 30 лет ; с 1562 по 1598 гг. Итогом религиозного противостояния стало заключение в 1598 году Нантского эдикта, согласно которому официальной религией провозглашалось католичество, но гугеноты (французские протестанты) получили право исповедовать свою религию и занимать государственные должности. Нантский эдикт был отменен Людовиком XIV.
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