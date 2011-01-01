Религиозные войны и укрепление монархии во Франции
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Детям
7 класс. Всеобщая история
Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизм
Религиозные войны и укрепление монархии во Франции

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

6.32011, Религиозные войны и укрепление монархии во Франции
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

В конце XV ; первой половине XVI вв. во Франции правила династия Валуа. В это же время завершается собирание французских земель и Франция становится одним из крупнейших и сильнейших государств Европы. В XVI веке Франция эволюционирует от сословно-представительной к абсолютной монархии. Сословно-представительный орган ; Генеральные штаты ; утрачивает свое значение, хотя и продолжает существовать. Более всего власть французского короля ограничивали парламенты ; высшие судебные органы в провинциях. Особенностью французского абсолютизма было увеличение численности бюрократии. В 1540-е гг. во Францию проникают идеи кальвинизма. Они получают поддержку на юге страны, удаленного от Парижа, где политическое лидерство было в руках Шатильонов, Бурбонов и Конде ; принцев крови, претендующих на французский престол. На севере формируется политическая группа католиков во главе с семейством Гизов, также претендовавших на престол. Результатом конфессионального раскола страны стали религиозные войны во Франции, продолжавшиеся более 30 лет ; с 1562 по 1598 гг. Итогом религиозного противостояния стало заключение в 1598 году Нантского эдикта, согласно которому официальной религией провозглашалось католичество, но гугеноты (французские протестанты) получили право исповедовать свою религию и занимать государственные должности. Нантский эдикт был отменен Людовиком XIV.

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