8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

8 класс. Обществознание
Сфера духовной культуры
О сериале

На прошлом занятии мы поговорили о религии. Сегодня же поговорим о религиозных организациях. В мире существует большое количество церквей, сект, религиозных организаций разного типа. Мы попытаемся разобраться в этом хитросплетении.

