Для того чтобы что-то было, нужно, чтобы уже что-то было так коротко можно сформулировать одно из доказательств бытия Божьего. А что такое религия? что такое религиозное сознание и религиозный культ? Какова роль религии в жизни общества?



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