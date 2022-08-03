WinkДетям11 класс. ОбществознаниеДуховно-нравственная сфера жизни обществаРелигиозное сознание
11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
5.52020, Религиозное сознание
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Для того чтобы что-то было, нужно, чтобы уже что-то было так коротко можно сформулировать одно из доказательств бытия Божьего. А что такое религия? что такое религиозное сознание и религиозный культ? Какова роль религии в жизни общества?
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