6 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

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С помощью этого видеоурока все желающие смогут получить представление о теме Рельеф дна Мирового океана. Вы узнаете, как изучают рельеф дна Мирового океана, кто его исследовал, что он из себя представляет. Затем учитель расскажет, как выглядит рельеф дна Мирового океана, скрытого от нас водой.



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