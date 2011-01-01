WinkДетям6 класс. Всеобщая историяСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаРеконкиста. Судьба Пиренейского полуострова в VIII-XV вв.
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн
7.32011, Реконкиста. Судьба Пиренейского полуострова в VIII-XV вв.
Об�разовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
В середине VIII века арабские владения в Испании отделились от халифата и образовали эмират с центром в Кордове. С X века правитель мусульманских владений в Испании ; Андалусии ; носил ти­тул халифа. Арабов и берберов, проживавших в Испании, христиане именовали маврами: ведь завоеватели пришли из области в Северной Аф­рике ; Мавритании. На сегодняшнем занятии вы узнаете об эпохе отвоевания (реконкисте) террит�ории Испании, занятой мусульманами, христианскими правителями.
Сериал Реконкиста 5 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.