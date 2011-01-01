Реконкиста. Судьба Пиренейского полуострова в VIII-XV вв.
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Детям
6 класс. Всеобщая история
Священная Римская империя германской нации и развитие папского могущества
Реконкиста. Судьба Пиренейского полуострова в VIII-XV вв.

6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

7.32011, Реконкиста. Судьба Пиренейского полуострова в VIII-XV вв.
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Сезоны и серии

Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы

Сюжет

В середине VIII века арабские владения в Испании отделились от халифата и образовали эмират с центром в Кордове. С X века правитель мусульманских владений в Испании ; Андалусии ; носил ти&shy;тул халифа. Арабов и берберов, проживавших в Испании, христиане именовали маврами: ведь завоеватели пришли из области в Северной Аф&shy;рике ; Мавритании. На сегодняшнем занятии вы узнаете об эпохе отвоевания (реконкисте) территории Испании, занятой мусульманами, христианскими правителями.

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