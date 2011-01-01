6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 5 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

В середине VIII века арабские владения в Испании отделились от халифата и образовали эмират с центром в Кордове. С X века правитель мусульманских владений в Испании ; Андалусии ; носил ти­тул халифа. Арабов и берберов, проживавших в Испании, христиане именовали маврами: ведь завоеватели пришли из области в Северной Аф­рике ; Мавритании. На сегодняшнем занятии вы узнаете об эпохе отвоевания (реконкисте) террит�ории Испании, занятой мусульманами, христианскими правителями.



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