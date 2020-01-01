8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы познакомимся с понятиями реформа и революция, определим, в чeм заключается разница между этими двумя понятиями. Также мы узнаем, что такое глобализация и в чeм заключаются позитивные и негативные черты этого процесса.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Реформы и реформаторы 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.