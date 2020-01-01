WinkДетям8 класс. ОбществознаниеЛичность и обществоРеформы и реформаторы
8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
6.22020, Реформы и реформаторы
Образовательные0+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На этом уроке мы познакомимся с понятиями реформа и революция, определим, в чeм заключается разница между этими двумя понятиями. Также мы узнаем, что такое глобализация и в чeм заключаются позитивные и негативные черты этого процесса.
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