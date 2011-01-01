Реформация и Крестьянская война в Германии
Wink
Детям
7 класс. Всеобщая история
Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизм
Реформация и Крестьянская война в Германии

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

6.32011, Реформация и Крестьянская война в Германии
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

На сегодняшнем занятии мы рассмотрим тему «Реформация и крестьянская война в Германии».

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