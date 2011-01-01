7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

XVI век в истории Англии ; это век царствования династии Тюдоров. Они находились на английском троне с 1485 по 1603 гг. К наиболее важным историческим процессам, происходившим в Англии эпохи Тюдоров, следует отнести Реформацию, усиление королевской власти и завоевание Англией морского господства. Несмотря на усиление власти английского короля в XVI веке, режим его правления с трудом можно отнести к абсолютной монархии. Власть короля в этот период в большей или меньшей степени всегда была ограничена парламентом. Укреплению королевской власти способствовала и Реформация. Она связана с именем Генриха VIII. Отказ Папы Римского в осуществлении развода английского короля Генриха VIII и испанской принцессе Екатерине Арагонской стал формальным поводом для начала Реформации. В 1534 году английский парламент издал Акт о супрематии, согласно которому английский король и его преемники провозглашались главой церкви. Одной из предпосылок становления Англии в качестве ведущей морской державы стал разгром в 1588 году испанской Непобедимой армады.



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