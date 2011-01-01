7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+20 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+16 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+19 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+14 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+19 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+18 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+20 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
Сюжет
На данном занятии мы рассмотрим период усиления двух государств — Речи Посполитой и Османской империи. Речь Посполитая ― конфедерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 году. В уроке даётся краткая политическая история Речи Посполитой эпохи Сигизмунда II Августа, Генриха III, Стефана Батория, Сигизмунда III и Владислава IV. Это время борьбы Речи Посполитой с Османской империей, Швецией и Россией. Речь также пойдёт о периоде наивысшего могущества Османской империи, который пришёлся на время правления турецкого султана Сулеймана I Великолепного, правившего с 1520 по 1566 год.
Сериал Речь Посполитая и «восточный вопрос» в европейской политике XVI–XVII вв 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.