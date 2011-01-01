Речь Посполитая и «восточный вопрос» в европейской политике XVI–XVII вв
Wink
Детям
7 класс. Всеобщая история
Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизм
Речь Посполитая и «восточный вопрос» в европейской политике XVI–XVII вв

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

6.32011, Речь Посполитая и «восточный вопрос» в европейской политике XVI–XVII вв
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

На данном занятии мы рассмотрим период усиления двух государств &mdash; Речи Посполитой и Османской империи. Речь Посполитая ― конфедерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 году. В уроке даётся краткая политическая история Речи Посполитой эпохи Сигизмунда II Августа, Генриха III, Стефана Батория, Сигизмунда III и Владислава IV. Это время борьбы Речи Посполитой с Османской империей, Швецией и Россией. Речь также пойдёт о периоде наивысшего могущества Османской империи, который пришёлся на время правления турецкого султана Сулеймана I Великолепного, правившего с 1520 по 1566 год.

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