7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

На данном занятии мы рассмотрим период усиления двух государств — Речи Посполитой и Османской империи. Речь Посполитая ― конфедерация Королевства Польского и Великого княжества Литовского, возникшая в результате Люблинской унии в 1569 году. В уроке даётся краткая политическая история Речи Посполитой эпохи Сигизмунда II Августа, Генриха III, Стефана Батория, Сигизмунда III и Владислава IV. Это время борьбы Речи Посполитой с Османской империей, Швецией и Россией. Речь также пойдёт о периоде наивысшего могущества Османской империи, который пришёлся на время правления турецкого султана Сулеймана I Великолепного, правившего с 1520 по 1566 год.



Сериал Речь Посполитая и «восточный вопрос» в европейской политике XVI–XVII вв 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.