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Ребятам о зверятах (2006)
1-й сезон
23-я серия

Ребятам о зверятах (2006) (сериал, 2006) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн

2006, All about animals
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В этом фильме дети смогут не только наблюдать за любимыми животными, но и узнают, кто громче всех рычит, у кого самая большая семья и даже у кого самый неприятный запах. А также познакомятся со многими другими поразительными цифрами и фактами, касающимися живой природы.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.1 КиноПоиск