WinkДетямРебятам о зверятах1-й сезон4-я серия
Ребятам о зверятах (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2006, Ребятам о зверятах. 1 Медвежонок Перси. 2 Львенок Лео
Документальный0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
1. В одну из длинных арктических зим, когда дуют холодные северные ветра, а температура опускается до -60 градусов, в семье белых медведей на свет появился малыш Перси. Белые медведи специально приспособлены к таким непростым погодным условиям.
2. Лео один из троих детей в семье. Чтобы прокормить их всех молоком, мама должна есть много мяса, а значит и много охотиться. Чаще всего это происходит это по ночам, т.к. львы очень хорошо видят в темноте.