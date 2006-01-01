Ребятам о зверятах (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

1. В одну из длинных арктических зим, когда дуют холодные северные ветра, а температура опускается до -60 градусов, в семье белых медведей на свет появился малыш Перси. Белые медведи специально приспособлены к таким непростым погодным условиям.

2. Лео один из троих детей в семье. Чтобы прокормить их всех молоком, мама должна есть много мяса, а значит и много охотиться. Чаще всего это происходит это по ночам, т.к. львы очень хорошо видят в темноте.

