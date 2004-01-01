Ребятам о зверятах (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1. Этот "малыш" живет в Африке со своим сварливым папой и многострадальной мамой. Вы проведете целый день с Хьюго и увидите, как он общается со своей семьей, играет своим большим ртом с друзьями и избегает опасностей, подстерегающих малыша, несмотря на его большой размер, в воде и на суше.

2. Ларри - обезьянка, ему всего восемь месяцев, но он очень подвижен, весел и любит поиграть. Он живет в середине древнего города Джодхпура, в котором живет около 800 тысяч человек. В этом городе обезьяны передвигаются прямо по крышам домов в поисках пропитания.



