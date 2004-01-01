Wink
Детям
Ребятам о зверятах
1-й сезон
12-я серия

Ребятам о зверятах (сериал, 2004) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2004, Ребятам о зверятах. 1 Гигантская выдра Оскар. 2 Нильский крокодил Карл
Документальный0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1. Амазонские выдры настоящие гиганты. Это самые крупные выдры в мире и безусловно самые общительные. Их прозвали "речными волками".
2. Всего неделю назад Карл вылупился из яйца. Пока, что он совсем малыш. У Карла к 30 братьев и сестер, вместе с мамой они живут в замбийской реке Луангава.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

