Ребятам о зверятах (сериал, 2004) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

О сериале
1. Амазонские выдры настоящие гиганты. Это самые крупные выдры в мире и безусловно самые общительные. Их прозвали "речными волками".
2. Всего неделю назад Карл вылупился из яйца. Пока, что он совсем малыш. У Карла к 30 братьев и сестер, вместе с мамой они живут в замбийской реке Луангава.