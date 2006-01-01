Ребятам о зверятах (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

1. Пятнистая гиена Хэтти - самый обычный хищник в западной Африке. Клан Хэтти насчитывает более 50 гиен, а территория, на которой скоро будет охотиться Хэтти, составляет 1000 квадратных километров.

2. Элвис родился на побережье Калифорнии. Самый большой враг морских слонов - Большая Белая Акула. Но пока Элвис на берегу и под защитой своего отца, он в безопасности.



Сериал Ребятам о зверятах 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.