Ребятам о зверятах (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2006, Ребятам о зверятах. 1 Гиена Хэтти. 2 Морской слон Элвис
О сериале
1. Пятнистая гиена Хэтти - самый обычный хищник в западной Африке. Клан Хэтти насчитывает более 50 гиен, а территория, на которой скоро будет охотиться Хэтти, составляет 1000 квадратных километров.
2. Элвис родился на побережье Калифорнии. Самый большой враг морских слонов - Большая Белая Акула. Но пока Элвис на берегу и под защитой своего отца, он в безопасности.
