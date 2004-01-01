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Ребятам о зверятах
1-й сезон
11-я серия

Ребятам о зверятах (сериал, 2004) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2004, Ребятам о зверятах. 1 Бобр Берт. 2 Медвежонок Гас
Документальный0+

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О сериале

1. Бобру Берту два года. У него большие передние зубы, задняя кромка которых стираются быстрее, чем передняя.
2. Гас - североамериканский медведь гризли. В настоящее время он достаточно маленький, но однажды он станет огромным зверем. Взрослый гризли может весить столько же, сколько небольшой автомобиль.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

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