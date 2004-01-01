Ребятам о зверятах (сериал, 2004) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

1. Недалеко от самой большой горы Африки - Килиманджаро, родился слоненок Эбу. Когда он вырастет, то станет одним из самых больших млекопитающих на земле. Папа Эбу очень большой, почти 4 метра ростом, мама чуть меньше.

2. Страусиные яйца самые большие в мире. А поскольку там, где живут стра�усы, бывает очень жарко, яйца приходится охлаждать, чтобы они не перегрелись. Из одного из таких яиц на свет появился страусенок Олли.



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