Агния — успешная адвокатесса. У нее есть деньги и любимый муж, но нет детей из-за проблем со здоровьем. Ребенка из детдома она брать не хочет — боится, что он может оказаться больным. Однажды она встречает беременную женщину, готовую отдать своего малыша, но все это оказывается лишь частью интриги, которая способна полностью разрушить Агнии жизнь.

