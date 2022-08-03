Ребенок с гарантией. Серия 1
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Ребенок с гарантией
1-й сезон
1-я серия
9.02021, Ребенок с гарантией. Серия 1
Мелодрама18+

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Ребенок с гарантией (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Агния — успешная адвокатесса. У нее есть деньги и любимый муж, но нет детей из-за проблем со здоровьем. Ребенка из детдома она брать не хочет — боится, что он может оказаться больным. Однажды она встречает беременную женщину, готовую отдать своего малыша, но все это оказывается лишь частью интриги, которая способна полностью разрушить Агнии жизнь.

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Ребенок с гарантией»