WinkСериалыРебенок Розмари1-й сезон2-я серия
Ребенок Розмари (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2014, Rosemary's Baby
Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АХРежиссёр
Агнешка
Холланд
- Актриса
Зои
Салдана
- ПДАктёр
Патрик
Джей Адамс
- Актриса
Кароль
Буке
- ККАктриса
Кристина
Коул
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- ОРАктёр
Оливье
Рабурден
- ФСАктёр
Франсуа
Сивиль
- РЛАктриса
Розмари
Ла Волле
- ВПАктёр
Войцех
Пшоняк
- СЭСценарист
Скотт
Эбботт
- АЛСценарист
Айра
Левин
- Сценарист
Джеймс
Вон
- ЭБПродюсер
Эндрю
Балек
- РБПродюсер
Роберт
Берначчи
- ДДПродюсер
Джошуа
Д. Морер
- АЛКомпозитор
Антони
Лазаркевич