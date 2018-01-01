WinkСериалыРеанимация3-й сезон7-я серия
Реанимация (сериал, 2018) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн
2018, Code Black
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал рассказывает о сотрудниках скорой помощи лос-анджелесской больницы, которые оказывают помощь пациентам в весьма непростых условиях…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Фон Энкен
- КМРежиссёр
Константин
Макрис
- РБРежиссёр
Роб
Боумен
- ЛРРежиссёр
Ли
Роуз
- МГАктриса
Марша
Гей Харден
- ПХАктёр
Портер
Харрис
- Актёр
Луис
Гусман
- УААктёр
Уильям
Аллен Янг
- МЧАктриса
Мелани
Чандра
- Актёр
Борис
Коджо
- РЛАктёр
Роб
Лоу
- НГАктёр
Ной
Грэй-Кэби
- РМСценарист
Райан
МакГэрри
- ХШСценарист
Хейли
Шор
- ЛГПродюсер
Линда
Голдстин Нолтон
- РМПродюсер
Райан
МакГэрри
- МНПродюсер
Марти
Ноксон
- РТХудожник
Ричард
Тойон
- ЛХХудожник
Л.Дж.
Ходишелл
- ДРМонтажёр
Джон
Робертс