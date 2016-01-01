Wink
Реанимация
2-й сезон
4-я серия

Реанимация (сериал, 2016) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2016, Code Black
Драма18+

О сериале

Сериал рассказывает о сотрудниках скорой помощи лос-анджелесской больницы, которые оказывают помощь пациентам в весьма непростых условиях…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реанимация»