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Реанимация (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2016, Code Black
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает о сотрудниках скорой помощи лос-анджелесской больницы, которые оказывают помощь пациентам в весьма непростых условиях…

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реанимация»