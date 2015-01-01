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Реанимация (сериал, 2015) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2015, Code Black
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сериал рассказывает о сотрудниках скорой помощи лос-анджелесской больницы, которые оказывают помощь пациентам в весьма непростых условиях…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реанимация»