Реальная мистика. Сезон 5. Серия 24
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Реальная мистика (сериал, 2014) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

2014, Реальная мистика. Сезон 5. Серия 24
Детективы, Ужасы12+

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Сюжет

Герои проекта пытаются понять, правда ли всему необычному, необъяснимому, сверхъестественному в нашей жизни есть логическое объяснение? Существуют ли призраки на самом деле? Оживают ли по ночам старые куклы? Какие демоны одолевают простых смертных? Узнайте вместе с командой Андрея Дебрина.

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Информация

Страна
Украина
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Детективы

Рейтинг

5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Реальная мистика»

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