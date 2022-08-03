6 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

На этом уроке мы продолжим разбирать текст повести Николая Васильевича Гоголя Ночь перед Рождеством. Рассмотрим некоторые отрывки из текста, определим, являются ли они реалистичными или представляют элементы фантастического в тексте, а также обсудим персонажей повести.



