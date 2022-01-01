RCC Intro 20 (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Шумаев vs Столяров
RCC Intro 20
Шумаев vs Столяров

8.02022, Шумаев vs Столяров
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

Сергей Мартынов и Кристиано Фролич возглавили турнир RCC Intro 20! Россиянин и бразилец выступили в промежуточном весе до 87 кг. Для Мартынова это 11-й бой в лиге, Фролич дебютировал в RCC.

