Мартынов vs Фролич
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RCC Intro 20
1-й сезон
Мартынов vs Фролич

RCC Intro 20 (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.02022, Мартынов vs Фролич
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сергей Мартынов и Кристиано Фролич возглавили турнир RCC Intro 20! Россиянин и бразилец выступили в промежуточном весе до 87 кг. Для Мартынова это 11-й бой в лиге, Фролич дебютировал в RCC.

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