RCC 11 (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Дорошенко vs Руфиньо
RCC 11
Дорошенко vs Руфиньо

2022, Дорошенко vs Руфиньо
Спортивный

Международный турнир по смешанным единобрствам RCC 11 подарил нам не только главный бой вечера Иван Штырков vs Михаил Колобегов, а ещe и двенадцать поединков с участием топовых бойцов из России, Швейцарии, Бразилии и Аргентины.

