Урванов vs Хасиев
RCC Boxing (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2022, Урванов vs Хасиев
Спортивный, Спортивный18+

О сериале

Последний обладатель титула золотого чемпиона WBA, уральский «Канело» Марк Урванов вернулся на ринг и сразу выступил в главном поединке вечера бокса от RCC Boxing Promotions, где ему противостоял амбициозный и голодный до побед Дмитрий Хасиев.

