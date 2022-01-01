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RCC Boxing Night (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
8.22022, Урванов vs Альварадо
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
Смотрите вечер бокса от RCC Boxing! Золотой чемпион WBA во втором полулегком весе Марк Урванов и экс-чемпион мира WBA Рене Альварадо провели настоящий 10-раундовый чемпионский бой.
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