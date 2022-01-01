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RCC Boxing (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2022, Ляшков vs Вохидов
Спорт, Бокс18+
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Сюжет
Последний обладатель титула золотого чемпиона WBA, уральский «Канело» Марк Урванов вернулся на ринг и сразу выступил в главном поединке вечера бокса от RCC Boxing Promotions, где ему противостоял амбициозный и голодный до побед Дмитрий Хасиев.
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