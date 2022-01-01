Лучников vs Шаробиддинов
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RCC Boxing
1-й сезон
Лучников vs Шаробиддинов

RCC Boxing (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2022, Лучников vs Шаробиддинов
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Последний обладатель титула золотого чемпиона WBA, уральский «Канело» Марк Урванов вернулся на ринг и сразу выступил в главном поединке вечера бокса от RCC Boxing Promotions, где ему противостоял амбициозный и голодный до побед Дмитрий Хасиев.

Сериал Лучников vs Шаробиддинов 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спорт
Время
30 мин / 00:30

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