Калсынов vs Борисенок
Wink
Сериалы
RCC Boxing
1-й сезон
Калсынов vs Борисенок

RCC Boxing (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2022, Калсынов vs Борисенок
Спорт, Бокс18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Последний обладатель титула золотого чемпиона WBA, уральский «Канело» Марк Урванов вернулся на ринг и сразу выступил в главном поединке вечера бокса от RCC Boxing Promotions, где ему противостоял амбициозный и голодный до побед Дмитрий Хасиев.

Сериал Калсынов vs Борисенок 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Спорт, Бокс

Рейтинг