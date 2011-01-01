6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Как вы помните, в VI;VII вв. во время Великого переселения народов славянские племена расселились на территории Восточной Европы. Во второй половине X века польский князь Мешко I (960;992) подчинил себе племена, обосновавшиеся вдоль реки Вислы. Вместе с 3-тысячной дружиной он принял христианскую веру и этим очень укрепил свою власть. Он положил начало Польскому государству, с историей которого вы познакомитесь на сегодняшнем занятии.



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