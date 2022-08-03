9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

Россия от Горбачева до Путина. На уроке мы найдем ответы на следующие вопросы: как развивалась политическая система в эти годы? Как проходила политическая борьба в новом государстве? Почему Ельцин стрелял по Белому дому?



