Развитие опорно-двигательной системы
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Детям
8 класс. Биология
Опорно-двигательная система
Развитие опорно-двигательной системы

8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

6.62020, Развитие опорно-двигательной системы
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»

Сезоны и серии

Общий обзор организма человекаНервная и эндокринная системыОрганы чувств. АнализаторыОпорно-двигательная системаКровь и кровообращениеДыхательная системаПищеварительная системаОбмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. КожаПоведение и психикаИндивидуальное развитие организма

Сюжет

В ходе этого урока мы ознакомимся с тем, каким образом развивается опорно-двигательный аппарат в течение жизни. А также поговорим о веществах, которые усиливают работу мышц, ; о допинге.

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