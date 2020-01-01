8 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkДетям8 класс. ОбществознаниеЛичность и обществоРазвитие общества
На данном уроке мы поговорим об изменчивости общества и раскроем понятие развитие общества. Ознакомимся с эволюционной и революционной теориями развития общества, выясним их суть и спорные моменты. Также в ходе урока мы выясним, каковы темпы развития общества.
