WinkДетям6 класс. Всеобщая историяСудьбы западно-славянских государствРазвитие чешской государственности в IX - XV вв.
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн
7.32011, Развитие чешской государственности в IX - XV вв.
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
Как вы помните, в VI-VII вв. во время Великого переселения народов славянские племена расселились на территории Восточной Европы. Объединение чешских славян и соседних народов, происходившее в 830-907 годах, привело к созданию Великоморавской державы с главным городом Вышеградом. Впоследствии столицей Великой Моравии стала Прага. В 863 году здесь было принято христианство. Крестителями стали проповедники Кирилл и Мефодий, ныне почитаемые как равноапостольные. На сегодняшнем занятии вы узнаете о дальнейшей истории Чешского государства.
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