6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Как вы помните, в VI-VII вв. во время Великого переселения народов славянские племена расселились на территории Восточной Европы. Объединение чешских славян и соседних народов, происходившее в 830-907 годах, привело к созданию Великоморавской державы с главным городом Вышеградом. Впоследствии столицей Великой Моравии стала Прага. В 863 году здесь было принято христианство. Крестителями стали проповедники Кирилл и Мефодий, ныне почитаемые как равноапостольные. На сегодняшнем занятии вы узнаете о дальнейшей истории Чешского государства.







Сериал Развитие чешской государственности в IX - XV вв 7 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.