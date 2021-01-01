Семён Уралов о союзниках и соседях: Киргизия, часть 3
Семён Уралов о союзниках и соседях: Киргизия, часть 3

Разведопрос (сериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

6.72021, Семён Уралов о союзниках и соседях: Киргизия, часть 3
Разведопрос — цикл интернет-роликов известного деятеля пророссийского дискурса, видеоблоггера и переводчика Дмитрия Пучкова «Гоблина». Суть цикла — Дмитрий Пучков общается с гостем (либо гостями) на обозначенную тему, где собеседник часто одновременно выступает как интервьюируемый и как лектор.

