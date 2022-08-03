WinkСериалыРазведопрос1-й сезонСемён Уралов о союзниках и соседях: Казахстан, часть 7
Разведопрос (сериал, 2021) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн
6.72021, Семён Уралов о союзниках и соседях: Казахстан, часть 7
ТВ-шоу, Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Разведопрос — цикл интернет-роликов известного деятеля пророссийского дискурса, видеоблоггера и переводчика Дмитрия Пучкова «Гоблина». Суть цикла — Дмитрий Пучков общается с гостем (либо гостями) на обозначенную тему, где собеседник часто одновременно выступает как интервьюируемый и как лектор.