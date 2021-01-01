Про деньги, банки и налоги в России
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Разведопрос
1-й сезон
Про деньги, банки и налоги в России

Разведопрос (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

6.72021, Про деньги, банки и налоги в России
ТВ-шоу, Блог18+

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О сериале

Разведопрос — цикл интернет-роликов известного деятеля пророссийского дискурса, видеоблоггера и переводчика Дмитрия Пучкова «Гоблина». Суть цикла — Дмитрий Пучков общается с гостем (либо гостями) на обозначенную тему, где собеседник часто одновременно выступает как интервьюируемый и как лектор.

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Страна
Россия
Жанр
Блог, ТВ-шоу
Время
55 мин / 00:55

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