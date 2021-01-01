WinkСериалыРазведопрос1-й сезонКлим Жуков: генеральное сражение Столетней войны
Разведопрос (сериал, 2021) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн
6.72021, Клим Жуков: генеральное сражение Столетней войны
ТВ-шоу, Блог18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Разведопрос — цикл интернет-роликов известного деятеля пророссийского дискурса, видеоблоггера и переводчика Дмитрия Пучкова «Гоблина». Суть цикла — Дмитрий Пучков общается с гостем (либо гостями) на обозначенную тему, где собеседник часто одновременно выступает как интервьюируемый и как лектор.
Сериал Клим Жуков: генеральное сражение Столетней войны 1 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.