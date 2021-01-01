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Разведопрос (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
6.72021, Егор Яковлев про книгу "Война на уничтожение. Третий Рейх и геноцид советского народа"
ТВ-шоу, Блоги18+
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Сюжет
Разведопрос — цикл интернет-роликов известного деятеля пророссийского дискурса, видеоблоггера и переводчика Дмитрия Пучкова «Гоблина». Суть цикла — Дмитрий Пучков общается с гостем (либо гостями) на обозначенную тему, где собеседник часто одновременно выступает как интервьюируемый и как �лектор.
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