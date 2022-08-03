Разведка (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Списанный со счетов сотрудник АНБ Джерри переезжает в Великобританию, чтобы бороться с киберпреступностью, хотя на самом деле ничего не смыслит в профессии. Впрочем, «Википедия» и непомерное эго помогают Джерри набить себе цену и даже установить на новом месте свои порядки.

