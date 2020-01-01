WinkДетям3 класс. МатематикаЧисла от 1 до 1000. НумерацияРазряды счетных единиц
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн
7.02020, Разряды счетных единиц
Образовательные0+
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Сезоны и серии
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 1
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 2
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 4
- 0+10 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 6
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 7
- 0+9 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 8
- 0+12 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 9
- 0+11 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 10
- 0+8 мин
3 класс. Математика
Сезон 4 Серия 11
Сюжет
С помощью этого урока мы изучим разряды счётных слагаемых. Вначале повторим соотношение счётных единиц. Вспомним, что такое разряды, к какому разряду относятся сотни, десятки и единицы. Решим много разнообразных и интересных заданий на закрепление материла. После этого урока вы легко определите, к какому разряду относят единицы, десятки и сотни в трёхзначном числе. Вы также без труда будете переводить единицы измерения длины в более мелкие или более крупные значения. Не теряйте ни минуты. Вперёд ; учиться и постигать новые горизонты!
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