Разряды счетных единиц
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Детям
3 класс. Математика
Числа от 1 до 1000. Нумерация
Разряды счетных единиц

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

7.02020, Разряды счетных единиц
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

С помощью этого урока мы изучим разряды счётных слагаемых. Вначале повторим соотношение счётных единиц. Вспомним, что такое разряды, к какому разряду относятся сотни, десятки и единицы. Решим много разнообразных и интересных заданий на закрепление материла. После этого урока вы легко определите, к какому разряду относят единицы, десятки и сотни в трёхзначном числе. Вы также без труда будете переводить единицы измерения длины в более мелкие или более крупные значения. Не теряйте ни минуты. Вперёд ; учиться и постигать новые горизонты!

Рекомендуем родителям посмотреть урок «Часть 1. Натуральные числа. Целые числа».

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