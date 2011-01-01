Разрушители легенд (сериал, 2011) сезон 11 серия 8 смотреть онлайн

Разрушители легенд. Сезон 11. Серия 8
2011, MythBusters
Документальный, ТВ-шоу18+

О сериале

Знаковое научно-популярное шоу от Discovery. Ведущие программы проверяют на состоятельность самые распространенные мифы и ставят рискованные эксперименты в поисках истины. Вы узнаете, можно ли спастись из тонущей машины, укрыться от обстрела, нырнув под воду, а также – многое другое.

