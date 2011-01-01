Разрушители легенд. Сезон 11. Серия 11
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Разрушители легенд
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11-я серия

Разрушители легенд (сериал, 2011) сезон 11 серия 11 смотреть онлайн

2011, MythBusters
Документальные, ТВ-шоу18+

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Сюжет

Знаковое научно-популярное шоу от Discovery. Ведущие программы проверяют на состоятельность самые распространенные мифы и ставят рискованные эксперименты в поисках истины. Вы узнаете, можно ли спастись из тонущей машины, укрыться от обстрела, нырнув под воду, а также – многое другое.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разрушители легенд»