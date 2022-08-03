Разрушители легенд. Дети (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Разрушители легенд. Дети. Сезон 1. Серия 1
Разрушители легенд. Дети
1-й сезон
1-я серия

ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Адам Сэвидж даeт шести девочкам и мальчикам шанс проявить свои таланты испытателей. Им предстоит проверить мифы из областей химии, физики, взрывотехники и другие легенды.

Ирландия
ТВ-шоу
44 мин / 00:44

